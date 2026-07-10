Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Sarar AVM’de bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ile mücadele ve genel güvenlik konularında bilgi verilirken, karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler de anlatıldı.
Emniyet ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici materyaller eşliğinde vatandaşların soruları yanıtlanırken, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumda güvenlik bilincini artırmayı hedefleyen bilgilendirme çalışmalarının vatandaşların desteğiyle aralıksız sürdürüleceği belirtildi.