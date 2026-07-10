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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Sarar AVM’de bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

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‎Vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ile mücadele ve genel güvenlik konularında bilgi verilirken, karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler de anlatıldı.

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‎Emniyet ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici materyaller eşliğinde vatandaşların soruları yanıtlanırken, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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‎Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumda güvenlik bilincini artırmayı hedefleyen bilgilendirme çalışmalarının vatandaşların desteğiyle aralıksız sürdürüleceği belirtildi.