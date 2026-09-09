Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza Yazıkent Mahallesi yolunda gerçekleşti. İlk bilgilere göre; H.C. idaresindeki otomobil ile Bozdoğan istikametine ilerlerken karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. H.C ambulansla hastaneye getirildi.
Aynı bölgede ikinci kaza yaşandı
İlk kazanın yaşandığı yerde çalışmalar sürerken başka bir otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.
Yaşanan ikinci kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.