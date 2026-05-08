Premier Lig ekibi AFC Bournemouth’ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüp, oyuncusu Alex Jimenez hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası resmi açıklama yaptı.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki sağ bek hakkında soruşturma başlatıldığını ve Fulham FC ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bournemouth’tan yapılan açıklamada, “Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların farkındayız. Konunun ciddiyetle ele alındığı ve soruşturma başlatıldığı” ifade edildi.

KADRO DIŞI KARARI

Kulüp, genç futbolcunun 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Premier League maçının kadrosunda yer almayacağını da resmen açıkladı. Şu aşamada başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI

İnternete sızdırılan ekran görüntülerinde, 21 yaşındaki futbolcunun araç içinden çektiği bir fotoğrafı müstehcen bir açıklamayla paylaşmadan önce reşit olmayan bir kızla mesajlaştığı görüldü.