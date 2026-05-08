08 Mayıs 2026 Cuma
Emekli ve memurun zammı AYM'de: 1,5 milyon TL talep edildi

Emekli ve memurun zammı AYM’de: 1,5 milyon TL talep edildi

2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemeden mahrum bırakılan emekliler, hukuk mücadelesini Anayasa Mahkemesine taşıdı. Yerel mahkemelerin ret kararını AYM’ye götüren Avukat Tacettin Çolak, adil yargılanma ve mülkiyet hakkı ihlali vurgusu yaptı.

Memur emeklilerini yakından ilgilendiren seyyanen zam tartışması yargıda yeni bir boyuta taşındı. 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emeklilere yansıtılmaması üzerine açılan dava, yerel ve istinaf mahkemelerinden gelen ret kararlarının ardından Anayasa Mahkemesine (AYM) taşındı.

Adnan Okur adına açılan davanın Ankara 9. İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine bireysel başvuru hakkı kullanıldı.

İstinaf mahkemesi başkanı, mevcut düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğu görüşüyle dosyaya şerh düşmüştü.

AYM’ye yapılan başvuruda; adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ve kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği savunuldu.

Davacı Adnan Okur için 2023 yılından bu yana oluşan kayıplar karşılığında 524 bin 537 TL maddi, 1 milyon TL ise manevi tazminat talep edildi.

Başvuruda, milyonlarca emeklinin mağduriyetinin giderilmesi için öncelikle bir tedbir kararı verilmesi ve yeni bir yasa çıkarılması amacıyla TBMM'ye süre tanınması istendi.

Avukat Tacettin Çolak, AYM Başkanı'nın "kul hakkı" üzerine yaptığı son konuşmalara atıfta bulunarak, yüksek mahkemenin vicdani ve hukuki bir karar vereceğine inanmak istediklerini belirtti.

AYM’den olumsuz bir sonuç çıkması durumunda davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınacağı kararlılıkla ifade edildi.

Kaynak: ANKA
