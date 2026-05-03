İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Bournemouth Crystal Palace'ı konuk etti.

BOURNEMOUTH İLK YARIDA MAÇIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bournemouth ilk yarıda fişi çekti.

Lerma'nın 10'uncu dakikada kendi ağlarını havalandırmasıyla öne geçen ev sahibi ekip 32'de ise bu sezonun flaş ismi Kroupi ile penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

IRAOLA'NIN ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİ

İlk yarıda 2-0'lık üstünlükle soyunma odasına giren Iraola'nın öğrencileri, ikinci devrede de oyun disiplininden kopmadı.

SON SÖZÜ ROCHA SÖYLEDİ

Uzun süre dengede giden mücadelede son sözü Rocha söyledi ve Bournemouth taraftarı önünde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.

ENES ÜNAL DA SÜRE ALDI

Ayrıca karşılaşmada milli oyuncu Enes Ünal da 79'da Evanilson'un yerine oyuna girerek son bölümde süre aldı.

SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞI ÖNCESİ AĞIR DARBE

Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace ise geçtiğimiz hafta içinde 3-1 mağlup ettiği Shaktar Donetsk'i ağırlayacağı Konferans Ligi yarı final maçı öncesi ağır bir darbe aldı.