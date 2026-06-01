Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, İsrail’de 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren iki araştırma merkezini kapatma kararı aldı. Şirketin Tel Aviv ve Hayfa’daki yapay zeka odaklı AR-GE ofislerinin haziran ayı sonunda faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu adım Bosch’un Kovid-19 salgınından bu yana yurt dışında gerçekleştirdiği ilk tesis kapatma kararı olarak kayıtlara geçti. Şirketin İsrail’deki araştırma faaliyetlerinden çekilmesi, Alman iş dünyasında da dikkatle takip ediliyor.

KARAR ÇALIŞANLARA AYLAR ÖNCE BİLDİRİLDİ

Bosch Kurumsal İletişim Yetkilisi Matthias Jekosch, kapatma kararının geçen yıl aralık ayında alındığını, çalışanların ise ocak ayında bilgilendirildiğini doğruladı.

Jekosch, kararın siyasi değil ekonomik ve stratejik gerekçelere dayandığını belirterek, yapay zeka alanındaki uzmanlığın giderek Çin, ABD ve Avrupa’daki belirli merkezlerde yoğunlaştığını ifade etti. Şirketin bu nedenle kaynaklarını daha güçlü büyüme potansiyeli gördüğü bölgelere yönlendirdiği aktarıldı.

Bosch, İsrail’de yapay zeka, sensör teknolojileri ve otomasyon alanlarında çalışmalar yürütüyordu. Ancak şirket, araştırma merkezlerini kapatmasına rağmen ülkedeki ticari faaliyetlerini iştirakleri aracılığıyla sürdürmeye devam edecek. Bosch Ventures, BSH ve Elmo Motion Control gibi iştiraklerin faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.