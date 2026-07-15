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Kaynak: DHA

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Hülya Eser, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan Hikmet E. ile eşi Hülya Eser konuşmak üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Hikmet E., yanında bulunan tabancayla eşine 3 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Hülya Eser, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Hikmet E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.