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İspanya'nın güneyinde, Sevilla kenti yakınlarındaki Tomares kasabasında yürütülen rutin altyapı çalışmaları tarihi bir tesadüfe sahne oldu. El Olivar del Zaudín Parkı’nda su borusu hattı döşemek amacıyla yaklaşık bir metre derinlikte çalışma yapan ekskavatörün kepçesi, toprak altında sert cisimlere çarptı. Durumu fark eden işçilerin iş makinesini durdurup yaptığı ilk incelemede, toprak altında nizamlı bir şekilde dizilmiş çok sayıda antik kil testi (amfora) bulundu.

Kazı esnasında 19 amforadan 10'unun iş makinesinin darbesi ve toprak basıncı nedeniyle hasar gördüğü, geriye kalan 9 amforanın ise kusursuz bir şekilde korunduğu tespit edildi.

MÜZE UZMANLARI ALANA İNDİ: ACİL KURTARMA KAZISI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden Sevilla Arkeoloji Müzesi uzmanları, alanı derhal güvenlik çemberine alarak kurtarma kazısı başlattı. Hasar gören amforalardan çevreye saçılan binlerce sikke, büyük bir titizlikle toplanarak tasnif işlemleri için müzeye nakledildi.

"SIFIR" AYARINDA: 17 ASIRLIK AMA HİÇ KULLANILMAMIŞ

Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, ele geçirilen hazineye ilişkin heyecan verici detaylar paylaştı. Yapılan ilk laboratuvar incelemelerine göre; bronz üzeri gümüş sıvama (follis) tekniğiyle üretilen sikkeler, milattan sonra 290 ile 310 yılları arasına tarihleniyor. Paraların üzerinde dönemin Roma İmparatorları I. Konstantin ve Galerius’un büstleri ile resmi darphane mühürleri yer alıyor.

Uzmanları asıl şaşırtan detay ise paraların kondisyonu oldu. Sikkelerde hiçbir aşınma veya el değiştirme izine rastlanmazken, paraların darphaneden ilk çıktığı günkü gibi yepyeni kaldığı vurgulandı. Bu durum, devasa servetin piyasaya sürülmeden doğrudan depo edildiğini kanıtlıyor.

600 KİLOLUK DEVASA SIR: ASKER MAAŞI MI, İMPARATORLUK VERGİSİ Mİ?

Toplam ağırlığı 600 kilogramı bulan ve sayısının 50 binden fazla olduğu tahmin edilen hazinenin, normalde zeytinyağı ticareti için kullanılan amforaların içine "para kasası" işleviyle gizlenmesi dikkat çekti. Sikkelerin tuğla ve harçla özel olarak inşa edilmiş bir yeraltı bölmesinde saklanması, bu alanın antik dönemde bir garnizon kasası veya vergi toplama merkezi olabileceği ihtimalini artırıyor.

Tarihçilere göre bu büyük bütçe; Roma ordusunda görevli askerlerin maaşlarını ödemek veya eyaletten toplanan vergileri imparatorluk merkezine göndermek için biriktirilmişti. Ancak bölgede patlak veren ani bir isyan, savaş veya güvenlik tehdidi karşısında acilen toprağa gömüldü ve bir daha gün yüzüne çıkarılamadı. Eşi benzeri görülmemiş bu tarihi buluntunun restorasyon ve envanter çalışmaları uzman ekiplerce sürdürülüyor.