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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sermaye piyasası araçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı.

246 HESAP VE BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLDİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişimin engellenmesine karar verdi.

Alınan karar, uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.