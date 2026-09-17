Borsada yaşanan krizin ardından devlet, kamu kaynaklarıyla enkazı toplamak için kapsamlı bir müdahale başlattı. Gazeteci Bahadır Özgür, yaşanan dev fon skandalının perde arkasını ve sürecin bu noktaya nasıl geldiğini anlattı

"SEÇİL ERZAN FONUNDAN DAHA BÜYÜK" UYARISI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Fon enkazı göz göre göre geldi. Biz bunu aslında hemen hatırlatayım izleyicilere, bakın... Seçil Erzan fonu diye bir şey tartışılıyordu hatırlıyor musunuz? O zaman demiştik ki, pek çok gazeteci ve uzman demişti: Ya tamam burada böyle bir sahtekarlık var da borsada bunun kat kat fazlası var. Burada birtakım serbest fonlar var. Bakın bu kadar getiri sunuyorlar. Bu imkansız bir şey demiştik. O zaman tabii şöyle bir şey olmuştu: Piyasayı bozucu haberler ve yorumlar diye benim de var mesela davalarım, hatta haberlerim engellenmişti. Ondan sonra aslında yani bunu söyledi uzmanlar. Daha sonra bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2023 günü çıktı dedi ki: "Borsadaki fonlarda manipülasyon var, bunlara göz yummayacağız." Yani açık açık bir batan... tam 10 ay, 11 ay önce burada bir tezgah olduğunu, bir manipülasyon olduğunu, bunun doğal olmadığını söyledi.

"ULUSLARARASI UYARININ ARDINDAN SPK DÜĞMEYE BASTI"

Peki ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı 10 ay boyunca. Hiçbir şey yapılmadı. Geldi, geldi, geldi... En son MSCI – Morgan Stanley Capital International diye bir kurum var Amerika'da. Bu, gelişmekte olan piyasalara yabancılar yatırım yaparken onu referans alırlar. Çünkü bu endeks sizin büyük ve orta boy şirketlerinizi kapsar. O kurum uyardı Türkiye'yi. Dedi ki: "Şeffaf değilsiniz. Sizin birtakım hisselerinizde tuhaf tuhaf hareketler var. Bu fonlar sağlıklı değil. Biz baktığımız zaman şeffaflık görmüyoruz. Bunu düzeltin yoksa sizi çıkartacağız" diye. Ne olduysa ondan sonra oldu. Haziran'da bu uyarı yapıldı. Ağustos'ta SPK yeni bir düzenleme yayınladı. Bu düzenleme aslında bu bizim söylediğimiz fonları kontrol altına alma, makul şeffaflığa çekme, işte birtakım sınırlamalar getirilme gibi teknik şeyler içeriyordu. O yönetmelik yayınlandıktan sonra hızla, özellikle de Pusula'dan... Bugün pimi çeken, bu bombayı patlatan, bu bombanın pimini çeken fon... Büyük miktarda çıkışlar olmaya başladı. Niye?

PUSULA FONUNDA 132 MİLYAR LİRALIK KAÇIŞ VE TEMERRÜT

Çünkü burada hisseler şişmiş. Bu fonların aslında reel getirileri bu kadar değil. Biraz sonra biraz daha açarım onu. Yani gerçek dışı, mantık dışı bir şişme var orada, balon var. Bu fark edildiği için bu düzenlemeye uysalar gerçek ortaya çıkacak ve daha büyük bir enkaz ortaya çıkacaktı. Pusula'da çıkış başladı. Çıkış dediğim de milyarlarca liradan bahsediyorum. Bakın, 28 Ağustos ile 15 Eylül arası sadece Pusula fonlarından 132 milyar liralık çıkış oldu. Bu ne demek? Çıkış oldu. Elbette bunun içinde pek çok küçük yatırımcı, yani korkup paniğe kapılıyor, şüpheleniyor, parasını almak için fonu bozdurup çıkıyor ama bunun içinde çok büyük para sahipleri de var. Biz bunları bilmiyoruz. Yani bu paralar nereye gitti, bu paralar niye çıktı...

ÖDEYEMİYORUZ YANITI

Dolayısıyla Pusula'da bu gerçekleşti. Sonra şu ortaya çıktı ki Pusula "Ya çıkıyorsunuz da ben ödeyemeyeceğim" dedi. "Bende öyle bir nakit yok. Çünkü sizin..." Türkçesi şu, basitçe izleyici anlasın diye söyleyeyim teknik açıklamadan: "Senin yatırdığın fonun içindeki hisselerin gerçek değeri aslında o bizim gösterdiğimiz değil. Onlar şişirilmiş fiyat. Bugün satsak çöp düzeyinde, kimse almaz. Dolayısıyla ben bunu satacağım da sana paranı ödeyeceğim, bu mümkün değil. Temerrüde düştüm" dedi.

130 FON TASFİYE EDİLDİ

Olay dün böyle patladı. Daha sonra sadece Pusula değil, benzer başka fonların da böyle olduğu ortaya çıktı, temerrüde düştüler vesaire. En son bugün sabah 8'de işin özeti şu: Devlet müdahale etti ve "Bu enkazı ben temizleyeceğim" dedi. Yani kamunun kaynağıyla ve gücüyle bu enkaz temizlenecek. Nasıl temizlenecek? Bu buna benzer 130 fon devlete geçti, tasfiye edilecek.

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