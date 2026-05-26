Borsa İstanbul’da (BIST 30) 13-21 Mayıs tarihleri arasında kelimenin tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşandı. Önde gelen hisselerde fiyatlar yüzde 15’e varan oranlarda gerilerken, ekranların kırmızıya boyandığı bu süreçte yabancı fonların sergilediği strateji dikkat çekti.

Ekonomim’de Zeynep Aktaş’ın köşesinde yer alan habere göre; yerli yatırımcının panikle satış eğiliminde olduğu dalgalanmada, yabancı fonlar 25 hissede net satıcı pozisyonunda kalırken, seçici bir yaklaşımla sadece 5 hissede ucuza pay topladı ve piyasadaki düşüşü fırsata çevirdi.

Takas verileri; endeksin baskı altında kaldığı bu süreçte yabancının Tofaş, Astor Enerji ve Migros gibi dev şirketlerde sabırlı bir toplama (akümülasyon) stratejisi yürüttüğünü ortaya koydu.

YABANCININ DÜŞÜŞTE PAYINI ARTIRDIĞI HİSSELER

Genel piyasa algısı fiyat düşüşlerinden ürkerken, uzun vadeli vizyonla hareket eden yabancı fonlar özellikle iki şirkette pozisyonlarını belirgin şekilde güçlendirdi:

Astor Enerji (ASTOR): Piyasadaki sert geri çekilmeye rağmen yabancı yatırımcının şirkete olan ilgisi hız kesmedi. Gerçekleşen alımlarla birlikte yabancı payı 1,55 puanlık artışla yüzde 74,37 seviyesine ulaştı.

Tofaş Oto (TOASO): Geçtiğimiz haftalarda başlayan yabancı ilgisi bu dönemde de devam etti. Fonlar, Tofaş'taki paylarını 0,57 puan artırarak yüzde 30,84’e taşıdı. Sektör genelinde yılın ilk 4 ayında araç üretimi yüzde 3 daralma gösterirken, Stellantis Türkiye entegrasyonunun rüzgarını arkasına alan Tofaş'ın ilk çeyrek gelirlerini yüzde 188 artırması yabancıyı cezbeden ana unsur oldu.