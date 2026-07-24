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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında düşüş eğilimiyle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,22 puan ve yüzde 0,82 azalışla 13.962,45 puana indi.

Toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 düştü.

Sektör endekslerinden en çok artan yüzde 0,37 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,78 ile iletişim olması dikkat çekti.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi fiyatlamalarda etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.