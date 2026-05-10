Dar gelirli vatandaşı "küçük birikimlerle ev sahibi yapma" vaadiyle Ağustos 2025’te başlatılan Damla Kent projesi, aradan geçen kısa sürede yatırımcısının umudunu tüketti. Emlak Konut GYO tarafından İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen devasa projede, halka arzdan bu yana yaşanan kayıp ve yatırımcı kaçışı verilerle tescillendi.

BORSAYA KARŞI YÜZDE 56 NEGATİF AYRIŞMA

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; 14 Ağustos 2025’te 7,59 lira birim fiyatla işlem görmeye başlayan Damla Kent sertifikaları, genel piyasa trendinin tam tersi bir grafik çizdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 37,56 yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürürken, Damla Kent sertifikaları yüzde 19,08 değer kaybetti. Böylece proje, borsa performansına karşı yaklaşık 56,6 puanlık devasa bir negatif ayrışma yaşayarak piyasanın gerisinde kaldı.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 65’İ GEMİYİ TERK ETTİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri, projeye olan güvenin hızla eridiğini ortaya koydu. Halka arz döneminde 726 bin 719 olan yatırımcı sayısı, 8 Mayıs 2026 itibarıyla 256 bin 260’a geriledi. Bu veriler, projeye umut bağlayan yaklaşık 471 bin kişinin sertifikalarını satarak zararına da olsa çıkış yaptığını gösteriyor.

4 MİLYAR LİRALIK PİYASA DEĞERİ BUHARLAŞTI

Damla Kent, Borsa İstanbul’un yüzde 4,29 değer kazandığı son haftada bile düşüşünü sürdürdü. Haftayı yüzde 0,16 kayıpla 6,15 lira seviyesinden kapatan sertifikaların piyasa değerindeki erime ise korkutucu boyutlara ulaştı. Projenin başlangıçtaki 21 milyar 408 milyon liralık piyasa değeri, 17 milyar 347 milyon liraya geriledi. Böylece yatırımcının cebindeki yaklaşık 4,06 milyar lira sekiz ay gibi kısa bir sürede buharlaşmış oldu.

‘EV HAYALİ’ HÜSRANLA BİTTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yüzde 25 indirim vurgusuyla tanıttığı ve iktidar medyasının "milyonlara ev müjdesi" olarak sunduğu 1,25 milyon metrekarelik devasa inşaat projesi, gelinen noktada gayrimenkul sertifikası modelinin hedeflenen başarıya ulaşamadığını gösterdi. Küçük tasarruflarıyla konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, enflasyon ve borsa rallisi karşısında paralarının erimesine şahitlik ediyor.