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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine getirilen yasağın 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar sürdürüleceğini açıkladı.

SPK Kurul Karar Organı'nın 13 Haziran 2026 tarih ve 36/1097 sayılı kararıyla yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2026 tarihli ve 33/993 sayılı kararla hayata geçirilen tedbirlerin uzatıldığı ifade edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması iki haftanın ardından bir kez daha uzatılmış oldu.