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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir görünüm sergiledi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 41,80 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.816,57 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi ise 63,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısında sektör endekslerinde farklı yönlü hareketler izlendi.

Bankacılık endeksi: yüzde 0,21 geriledi

Holding endeksi: yüzde 0,29 yükseldi

Ulaştırma endeksi: yüzde 1,31 ile en fazla kazandıran sektör oldu

Finansal kiralama faktoring endeksi: yüzde 7,30 düşüşle en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine rağmen çip üreticisi şirketlerin hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle karışık görünüm devam ediyor.

Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak günün ilk yarısında alıcılı hareket etti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında ABD’den gelecek ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda izlenecek başlıca veriler:

ABD toptan eşya stokları

Konut fiyat endeksi

Richmond Fed imalat sanayi endeksi

New York Fed tüketici güven endeksi

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç,

13.700 ve 13.600 puan seviyeleri destek

olarak değerlendiriliyor.