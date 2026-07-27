Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya alıcılı başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,46 artarak 16 bin 491 puana yükseldi.

GEÇEN HAFTA SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLMUŞTU

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,84 düşüşle 16 bin 253 puandan tamamlamıştı.

Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16 bin 244 puandan işlem görmüştü.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD ve İran’ın karşılıklı saldırılara ara vermesinin piyasalardaki risk iştahını desteklediğini belirtti.

ENDEKSTE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunan analistler, BIST 30 endeks kontratında:

16 bin 600 ve 16 bin 700 puan seviyelerini direnç

16 bin 400 ve 16 bin 300 puan seviyelerini destek

olarak öne çıkardı.