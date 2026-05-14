BIST 100 endeksi, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Küresel risk iştahındaki artış ve yoğun veri gündemi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

DÜNKÜ SATIŞ BASKISI DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,23 düşüşle 14.598,47 puandan tamamladı. Özellikle bazı sektörlerdeki sert kayıplar endeks üzerinde baskı oluşturdu.

GÜNE SINIRLI TOPARLANMAYLA BAŞLADI

Endeks, yeni işlem gününe yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan giriş yaptı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile orman, kağıt ve basım olurken, en sert düşüş yüzde 8,93 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

KÜRESEL GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen teknoloji hisselerindeki yükselişler küresel risk iştahını destekledi. Piyasaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek kritik görüşme yer alıyor. Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler, Tayvan meselesi ve ticari ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.