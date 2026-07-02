Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 14.475,68 puana ulaştı.
İŞLEM HACMİ 83 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Günün ilk yarısında:
Endeks 125,09 puan değer kazandı
Toplam işlem hacmi 83 milyar lira oldu
Sektörlerde karışık seyir
Sektör endeksleri incelendiğinde:
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 yükseldi
Holding endeksi yüzde 0,21 geriledi
En çok kazandıran sektör:
Yüzde 2,38 ile orman kağıt basım
En fazla kaybettiren sektör:
Yüzde 0,95 ile turizm
Küresel belirsizlik sürüyor
Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının etkisine yönelik belirsizlikler sürerken, yatırımcıların odağında ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor.
KRİTİK SEVİYELER
Analistlere göre BIST 100 endeksinde:
14.600 ve 14.700 puan direnç
14.400 ve 14.300 puan destek
seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Günün geri kalanında hem yurt içi veri akışı hem de küresel gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.