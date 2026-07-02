Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puana çıktı.
DÜN GÜÇLÜ KAPANIŞ YAPTI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen bıst 100:
Günü yüzde 1,62 primle 14.350,60 puandan tamamladı
Bugün açılışta 31,46 puan artış kaydetti
Sektörlerde son durum
Açılışta:
Bankacılık endeksi yüzde 0,27
Holding endeksi yüzde 0,17
değer kazandı.
Sektörler arasında:
En çok kazandıran yüzde 0,79 ile orman kağıt basım
En çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu
Küresel piyasalarda baskı
Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen sert düşüşler risk iştahını azaltırken, artan çip maliyetlerinin sektöre etkisine yönelik endişeler öne çıkıyor.
KRİTİK VERİ BEKLENİYOR
Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin, ABD ekonomisinin gücüne dair önemli sinyaller vermesi ve Fed’in faiz politikası üzerinde etkili olması bekleniyor.
Teknik seviyeler
Analistlere göre BIST 100 endeksinde:
14.500 ve 14.600 puan direnç
14.200 ve 14.100 puan destek
seviyesi olarak izleniyor.
Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise yoğun veri gündemi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.