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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puana çıktı.

DÜN GÜÇLÜ KAPANIŞ YAPTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen bıst 100:

Günü yüzde 1,62 primle 14.350,60 puandan tamamladı

Bugün açılışta 31,46 puan artış kaydetti

Sektörlerde son durum

Açılışta:

Bankacılık endeksi yüzde 0,27

Holding endeksi yüzde 0,17

değer kazandı.

Sektörler arasında:

En çok kazandıran yüzde 0,79 ile orman kağıt basım

En çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu

Küresel piyasalarda baskı

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen sert düşüşler risk iştahını azaltırken, artan çip maliyetlerinin sektöre etkisine yönelik endişeler öne çıkıyor.

KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin, ABD ekonomisinin gücüne dair önemli sinyaller vermesi ve Fed’in faiz politikası üzerinde etkili olması bekleniyor.

Teknik seviyeler

Analistlere göre BIST 100 endeksinde:

14.500 ve 14.600 puan direnç

14.200 ve 14.100 puan destek

seviyesi olarak izleniyor.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise yoğun veri gündemi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.