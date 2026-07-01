Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi

Haziran ayında Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde önemli değişikliklere neden oldu. İki isim milyarderler listesinden çıkarken, zirvede ise değişiklik yaşanmadı.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haziran ayını yükselişle tamamlasa da bazı hisselerde yaşanan sert değer kayıpları, Türkiye'nin en zenginler listesini değiştirdi.

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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 2

Enka İnşaat hisselerindeki gerileme nedeniyle Ceyda Lale Tara ve Vildan Gülçelik, milyarder statüsünü kaybederek listeden çıktı.

Böylece Türkiye, haziran ayında iki dolar milyarderini kaybetmiş oldu.

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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 3

Zirvede değişiklik olmadı
Forbes Türkiye verilerine göre Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını korudu. Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıradaki yerini sürdürdü.

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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 4

En büyük kayıp Geçgel'de
Haziran ayının en dikkat çeken değer kaybını Feridun Geçgel yaşadı. Astor hisselerindeki yüzde 25'i aşan düşüş sonrası Geçgel'in serveti 5 milyar dolar seviyesinden 3,7 milyar dolara geriledi.

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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 5

Kadın milyarderlerde lider değişmedi
Listenin en zengin kadını ise 2,8 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk oldu. İlk beş sırada ise kadın milyarder yer almadı.

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Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi - Resim: 6

Listede yeni değişimler olabilir
Uzmanlar, özellikle 1 milyar dolar sınırında bulunan isimlerin servetlerinde yaşanabilecek küçük düşüşlerin bile önümüzdeki dönemde listede yeni değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor.

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