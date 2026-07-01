Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi

Zirvede değişiklik olmadı

Forbes Türkiye verilerine göre Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını korudu. Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıradaki yerini sürdürdü.