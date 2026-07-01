Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haziran ayını yükselişle tamamlasa da bazı hisselerde yaşanan sert değer kayıpları, Türkiye'nin en zenginler listesini değiştirdi.
Türkiye'nin en zenginler listesinde dengeler değişti: Listeden iki isim silindi
Haziran ayında Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde önemli değişikliklere neden oldu. İki isim milyarderler listesinden çıkarken, zirvede ise değişiklik yaşanmadı.Kaynak: Diğer
Enka İnşaat hisselerindeki gerileme nedeniyle Ceyda Lale Tara ve Vildan Gülçelik, milyarder statüsünü kaybederek listeden çıktı.
Böylece Türkiye, haziran ayında iki dolar milyarderini kaybetmiş oldu.
Zirvede değişiklik olmadı
Forbes Türkiye verilerine göre Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını korudu. Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıradaki yerini sürdürdü.
En büyük kayıp Geçgel'de
Haziran ayının en dikkat çeken değer kaybını Feridun Geçgel yaşadı. Astor hisselerindeki yüzde 25'i aşan düşüş sonrası Geçgel'in serveti 5 milyar dolar seviyesinden 3,7 milyar dolara geriledi.
Kadın milyarderlerde lider değişmedi
Listenin en zengin kadını ise 2,8 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk oldu. İlk beş sırada ise kadın milyarder yer almadı.
Listede yeni değişimler olabilir
Uzmanlar, özellikle 1 milyar dolar sınırında bulunan isimlerin servetlerinde yaşanabilecek küçük düşüşlerin bile önümüzdeki dönemde listede yeni değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor.