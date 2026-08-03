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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Endeks, açılışta yüzde 0,64 değer kazanarak 13.544,32 puana yükseldi.

AÇILIŞTA YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 13.458,10 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise endeks, önceki kapanışa göre 86,22 puan artış kaydetti.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi ise yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,86 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL GÖRÜNÜM KARIŞIK

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da olası uzlaşı beklentileri iyimserlik yaratırken, Asya’dan gelen ekonomik veriler ve yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleri karışık bir seyir oluşturuyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi yatırımcıların odağında yer alıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 1,82 artmasını bekliyor.

KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç; 13.400 ve 13.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.