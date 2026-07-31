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Borsa yüzde 1,90 kayıp ile 13 bin 241 puan seviyesinde anlık olarak işlem görüyor, bu gidişle borsa haftayı kayıpla kapatacak.

EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSE

Ancak bugün 233 hisse değer kazanırken 356 hisse günü gerileme yaşandı. Günün en çok yükselen hisseleri yüzde 10’luk bir artışla ISVEA (ISVEA Seramik ve Banyo) ve 38,50 TL'ye çıkan KARCL(Kardemir Çelik) oldu.

Diğerleri sırasıyla; BASCM yüzde 9,98 artışla 13,89 TL, ATATP yüzde 9,94 artışla 251 TL ve AKHAN yüzde 8,92 artışla 47,60 TL’ye geldi. İşlem hacminde TRALT ön plana çıktı.

DİBİ BOYLAYANLAR DA OLDU

Dibi boylayan en sert hisse ise yüzde 9,98 kayıpla BARMA (Barem Ambalaj) olurken, 9,96'şar kayıp yaşarken, TEZOL (Europap Tezol Kagıt) ve GUNDG (Gündoğdu Gıda) da kayıplar dikkat çekti.