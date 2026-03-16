Cuma günü satış baskısı altında kalan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 kayıpla 13.092,93 puandan kapattı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile iletişim sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki devam eden jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle karışık bir görünüm sergiliyor. Yurt içi piyasalar ise küresel gelişmelerden pozitif yönde ayrışıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması ve kredili işlemlerin öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 27 Mart seans sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.