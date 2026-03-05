Dünü 12.843,19 puanda tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 119,38 puanlık ve yüzde 0,92’lik yükselişle 13.062,57 puandan merhaba dedi. Endeks, saat 13.00 sularında dünkü kapanışın 166,47 puan ve yüzde 1,29 üzerine çıkarak 13.109,66 puanı test etti. Endeks, günün ilk diliminde en alt 13.062,57 puanı, en üst ise 13.202,58 puan seviyesini kaydetti.

Günün ilk yarısı tamamlanırken teknoloji endeksi yüzde 0,82, mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve sanayi endeksi yüzde 2,11 değerlendi. Son kapanış verilerine göre, BIST 100 kapsamındaki kağıtların 85'i değer kazanırken 15'i geriledi. En yüksek hacimli hisseler ASELSAN, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı. "

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 157 DOLAR

Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'ndaki 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 işlemleri itibarıyla basit getirisi yüzde 34,99, bileşik getirisi yüzde 38,05 oldu. Küresel piyasalarda saat 13.00'te avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 157,1 civarında hareket ediyor.

İstanbul serbest piyasa koşullarında dolar 43,9960 liradan, avro 51,2570 liradan satılmaya devam ediyor. Uluslararası arenalarda ons altın yüzde 0,4 yükselişle 5 bin 157 dolardan, Londra Brent tipi ham petrol varili ise yüzde 1,1 artışla 81,7 dolardan işlem görüyor.