Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 363,69 puan ve yüzde 2,79 düşüşle 12.684,03 seviyesine indi.

Toplam işlem hacmi 82,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi ise yüzde 2,72 değer yitirdi.Sektör endeksleri arasında tek kazanç yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastikte yaşanırken; en belirgin kayıp yüzde 7,18 ile madencilik sektöründe görüldü.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik risklerin baskısıyla negatif bir görünüm sergilerken; Borsa İstanbul da bu satış dalgasına paralel olarak günün ilk yarısında aşağı yönlü hareket etti.Yurt içinde açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi, mart ayında aylık yüzde 0,8 gerileyerek 85 seviyesine düştü.

Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında bugün için aşağı yönlü fiyat sınırları genişletildi. GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası'nda alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurum'un talebi üzerine GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu'nda uygulanan yüzde 10'luk alt fiyat limiti oranı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye yükseltildi.

Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanların destek, 12.800 ile 12.900 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.