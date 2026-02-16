Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü rekor seviyeden tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 158,61 puan artarak yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gördü. Günlük toplam işlem hacmi ise 217 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 2,64 oranında değer kazandı. Alt sektörler arasında en güçlü yükseliş yüzde 4,20 ile finansal kiralama ve faktoringde görülürken, en fazla gerileyen sektör yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD, Çin ve Güney Kore’de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri görece sınırlı kalırken, yurt içinde alımların geniş bir tabana yayılması BIST 100’ün yukarı yönlü hareketini destekledi. Endeks gün içinde 14.320,87 seviyesini test ederek yeni bir zirve daha kaydetti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayında 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya enflasyonu ile ABD New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100’de 14.500 ve 14.600 seviyeleri direnç, 14.200 ve 14.100 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.