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Kaynak: AA

Fon soruşturmasının piyasalardaki yankıları Borsa İstanbul'da satış baskısını derinleştiriyor. Dünü son dokuz ayın dip seviyesi olan 12.592 puandan yüzde 2,38 kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi, zayıf seyrini bugüne de taşıdı.

Gün içinde en düşük 12.468 puanı gören endeks, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,51'lik değer kaybıyla 12.526 seviyesinden işlem görüyor.

Sektörel bazda, açılışta yüzde 0,07 prim yapan bankacılık endeksi kazancını yüzde 0,95'e çıkarırken, güne yüzde 1,17 kayıpla başlayan holding endeksindeki düşüş yüzde 0,77 seviyesinde dengelendi. Teknik göstergeler BIST 100 endeksi için 12.400 ve 12.300 seviyelerini destek, 12.600 ve 12.700 puan bandını ise direnç noktaları olarak öne çıkarıyor.

ERDOĞAN, EKONOMİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

Yurt içinde dikkatler fon krizine yönelik atılacak resmi adımlara çevrildi. Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun fon piyasasının kısıtlı bir bölümüyle sınırlı kaldığını ve genel finansal sisteme sirayet eden bir risk olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle konuya ilişkin özel bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan küresel piyasalarda, tırmanışını sürdüren petrol fiyatları ve tahvil cephesinde devam eden satış baskısının etkisiyle negatif bir tablo hakim.