Rusya Federasyonu'nda borçlarını ödemeyen vatandaşlara yönelik uygulanan yaptırımlar sertleşiyor. Federal İcra Memurları Servisi verilerine göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sınır muhafızlarının sisteminde kayıtlı aktif seyahat yasağı emri sayısı 8,9 milyona yükseldi. Bu tablo, Rusya tarihinde borç kaynaklı seyahat kısıtlamalarında görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 41,5’LİK DEV ARTIŞIN PERDE ARKASI

RBC Radyosu tarafından paylaşılan veriler, borçlu sayısındaki artışın ardında yatan temel nedenin 2023 yılındaki radikal yasa değişikliği olduğunu ortaya koyuyor.

Eski Sistem: Seyahat yasakları yalnızca 6 ay süreyle uygulanıyordu.Yeni Sistem: Kısıtlamalar, borç tamamen ödenene veya icra dosyası kapanana kadar süresiz olarak sistemde kalıyor.

Uzmanların "kümülatif etki" olarak adlandırdığı bu durum, eski dosyaların sistemden düşmemesi nedeniyle toplam kısıtlama sayısının hızla şişmesine yol açtı.

YENİ KARARLARDA DÜŞÜŞ, TOPLAM DOSYADA REKOR

2025 yılı içerisinde alınan yeni seyahat yasağı kararları, bir önceki yıla göre %20 azalarak 9,2 milyon seviyesinde kaldı. Ancak sistemdeki "birikme" nedeniyle aktif kısıtlama sayısı 6,3 milyondan 8,9 milyona fırladı.

Yetkililer, 8,9 milyon rakamının doğrudan kişi sayısını yansıtmadığını belirtiyor. Bir borçlunun birden fazla icra dosyası olması durumunda, her dosya için ayrı bir yasak kararı üretiliyor. Bu da rakamların gerçek kişi sayısından daha yüksek görünmesine neden oluyor.

HANGİ BORÇLAR YURT DIŞI YASAĞINA NEDEN OLUYOR?

Rusya’da yürürlükte olan mevzuata göre belirli tutarın üzerindeki borçlar yurt dışı çıkış yasağına neden olabiliyor. Nafaka, manevi tazminat veya bedensel zarar gibi yükümlülüklerde 10 bin rubleyi aşan borçlar, diğer borç türlerinde ise 30 bin rubleyi geçen tutarlar kısıtlama için yeterli sayılıyor.

KISITLAMA NE ZAMAN KALKIYOR?

Mevcut düzenlemeye göre, sınır kapılarındaki engelin kaldırılması için tek yol borcun tamamının ödenmesi veya icra takibinin resmen sonlandırılması. Borç ödenmediği sürece seyahat yasağı aktif kalmaya devam ediyor.