SGK Uzmanı Dilek Ete, YouTube üzerinden katıldığı bir programda emekli promosyonlarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.
Emekli maaş promosyonunu ikiye katlamanın yolu: SGK uzmanı Dilek Ete ‘tek bir hamle’ dedi
SGK Uzmanı Dilek Ete, düşük promosyon alan emekliler için banka değiştirme ve çift maaş stratejisinin detaylarını anlattı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Promosyon miktarını artırmak isteyen emeklilere "banka değişikliği" ve "çift maaş stratejisi" konusunda kritik uyarılarda bulunan Ete, "Sözleşme bitene kadar bankaya mahkum değilsiniz" dedi.
Dilek Ete, hem kendi emekli aylığını hem de eşinden veya anne-babasından dul/yetim aylığı alan vatandaşlar için önemli bir kazanç kapısına dikkat çekti. Ete’ye göre, iki maaşı aynı bankadan almak promosyon gelirini düşürüyor.
Ete,"Eğer birden fazla dosyadan maaş alıyorsanız bunları farklı bankalara bölün. İki maaşı birleştirince toplamda daha düşük promosyon alabiliyorsunuz. Ayrı bankalara dağıttığınızda ise toplam kazancınızı 40 bin TL seviyelerine çıkarma şansınız var” dedi.
Pek çok emeklinin düştüğü "sözleşme süresi bitmeden banka değiştirilemez" yanılgısını düzelten Ete, cayma hakkının her zaman kullanılabileceğini şu sözlerle vurguladı:
"Sözleşme süresinin dolmasını beklemenize gerek yok. İstediğiniz zaman sözleşmeyi feshedip bankanızı değiştirebilirsiniz. Sadece aldığınız promosyonun kullanmadığınız süresine ait kısmını iade etmeniz yeterli. Örneğin 3 yıllık sözleşme yapıp 15 bin TL aldınız ve bir yıl doldu; 5 bin TL’yi hak ettiniz, kalan 10 bin TL’yi iade ederek özgür kalırsınız."
Piyasada dolaşan "100 bin TL’ye varan promosyon" reklamlarına karşı vatandaşı uyaran SGK Uzmanı, bu rakamların büyük bir kısmının "şartlı kredi veya ürün satışı" olduğunu ifade etti.
Bankalar nakit promosyonun üzerine; otomatik ödeme talimatı, taşıt sigortası veya kredi kartı limiti gibi ek ürünleri ekleyerek rakamı yükseltiyor.
Ete, yüksek rakamların aslında bir nevi kredi veya bankacılık ürünü satışı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, emeklinin bankaya daha fazla bağımlı hale getirildiğini belirtti.