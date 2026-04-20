Yeniçağ Gazetesi
20 Nisan 2026 Pazartesi
Kadıköy'de ipler tamamen koptu... Yıldız isim gemileri yaktı, menajerine talimat verdi

Fenerbahçe’de kriz çıktı. Rizespor maçında hatasıyla galibiyete mal olan Fenerbahçe kalecisi Ederson’un menajerine yeni takım arama talimatı verdiği ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Eşi Lais Moraes sosyal medyada yorumları kısıtladı.

Abdullah Kerzi
Kadıköy’de bir dönüm noktası yaşandı. Rizespor karşısında son saniyede yaptığı hatayla Fenerbahçe’yi galibiyetten eden kaleci Ederson menajerine yeni kulüp arayışına girmesini talimat verdi.

Bu karar sezon boyunca süren eleştiriler ve sosyal medya baskısı sonrası geldi.

Kritik Hatanın Ardından Patlayan Fırtına

Çaykur Rizespor ile oynanan kritik karşılaşmanın son anlarında file bekçisi Ederson’un yaptığı büyük hata sarı-lacivert ekibin galibiyet umudunu suya düşürdü.

Maçın bitiş düdüğüne çok az kala gelen bu kritik pozisyon taraftarın ve teknik ekibin büyük tepkisine neden oldu.

Deneyimli Brezilyalı kaleci o ana kadar takımının en güvendiği isimlerden biriydi ancak bu tek hata bütün dengeleri altüst etti.

Sezon Boyunca Biriken Tepkiler

Ederson sezon boyunca zaman zaman eleştirilerin odağı haline geldi. Özellikle eşi Lais Moraes’e sosyal medya üzerinden gelen olumsuz mesajlar sık sık gündeme oturdu.

Taraftarlar arasında Sambacı kaleciye yönelik memnuniyetsizlik giderek arttı. Bu tepkiler sadece tribünle sınırlı kalmadı. İddialara göre kulüp içinde de Ederson’a yönelik ciddi rahatsızlıklar oluştu.

Takım İçi Gerilim ve “Defteri Kapatma” Kararı

Yaşanan son olayların ardından takım içinde Ederson’a yönelik tepki daha da belirgin hale geldi.

İddiaya göre tecrübeli file bekçisi Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya karar verdi. Menajerine talimat vererek yeni takım arayışlarına başlamasını istediği öğrenildi.

Bu talimatla birlikte Kadıköy’de iplerin tamamen koptuğu ifade ediliyor. Ederson’un Fenerbahçe defterini kapattığı ve artık yeni bir sayfa açmak istediği öne sürülüyor.

Eşinin Sosyal Medya Hamlesi ve Kamuoyu Baskısı

Ederson’un eşi Lais Moraes de yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabında yorumlara kısıtlama getirerek olası olumsuz mesajlara karşı önlem aldı.

Bu adım hem kişisel koruma hem de kamuoyu baskısına verilen bir tepki olarak değerlendiriliyor. Daha önce eşi üzerinden gündeme gelen mesajlar bu kez doğrudan aileyi hedef almıştı.

Fenerbahçe için Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Ederson’un ayrılık sinyalleri sarı-lacivert camiada geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli kalecinin takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe’nin kaleci mevkiinde önemli bir boşlukla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Sezonun kritik döneminde yaşanan bu gelişme hem sportif hem de manevi açıdan kulübü zor bir sürece sokabilir. Taraftarlar arasında ise “gemiler yandı” yorumları hâkim.

Ederson’un menajeriyle yaptığı görüşmenin ardından yeni kulüp arayışlarının hız kazanması bekleniyor. Brezilyalı file bekçisinin kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kadıköy’de yaşananlar sadece bir maçın sonucu değil aynı zamanda bir yıldızın kulüple ilişkisinin de dönüm noktası olarak kayıtlara geçiyor.

Fenerbahçe yönetimi ise iddialar karşısında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak kulüp içinde yaşanan gerilimin yönetilmesi ve kaleci pozisyonunun güçlendirilmesi için acele adımlar atılması gerektiği konuşuluyor.

Ederson’un kararının kesinleşmesi halinde transfer piyasasında da hareketlilik yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

