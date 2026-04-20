TFF 1. Lig’de Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü cephesinde maç sonu tansiyon yükseldi. İbrahim Akdağ’ın sözleri gündeme damga vurdu.
Türk futbolunu sarsacak şikayet: Tecrübeli futbolcu Cumhurbaşkanı'na seslendi
Ankara Keçiörengücü'nün tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Esenler Erokspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Erokspor'un kollandığını ifade eden İbrahim Akdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.Furkan Çelik
EROKSPOR İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ
Esenler Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek puanını 73’e çıkardı.
Bu sonuçla İstanbul temsilcisi bitime iki hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu.
İBRAHİM AKDAĞ’DAN SERT TEPKİ
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştiren İbrahim Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Esenler Erokspor'un kayrıldığını ifade etti.
Akdağ, “Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayrılıyor.” dedi.
Tecrübeli futbolcu, verilmeyen penaltı itirazında bulunarak, “Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Akdağ açıklamalarının devamında, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum.” dedi.
Deneyimli oyuncu ayrıca, “Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları.” sözleriyle dikkat çekti.
KEÇİÖRENGÜCÜ KRİTİK KAYIP YAŞADI
Ankara Keçiörengücü, bu yenilgiyle 54 puanda kaldı ve play-off yarışında kritik kayıp yaşadı.
Başkent temsilcisi kalan haftalarda iddiasını sürdürmek için iki maçını da kazanmayı hedefliyor.