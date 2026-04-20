CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 22 Nisan Çarşamba günü görüşeceğini açıkladı.

"YOL HARİTASI ÇIKARDIK"

CHP Sözcüsü Emre'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Olağanüstü bir MYK toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda içinde yaşadığımız süreci ele aldık, bundan sonra yapacaklarımız konusunda yol haritası çıkardık.

Bugün Ataşehir'de miting gerçekleştireceğiz. İkincisi yarın grup toplantısı gerçekleştirilecek. Bir süredir ara seçim başlığı ile siyaset partiler ile yapılan temaslar vardı. Bu kapsamda Genel Başkanımız çarşamba günü Meclis Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

23 Nisan'da törenler ve rutin işlerden sonra belediye başkanlarımızı Ankara'ya davet edeceğiz. Cumartesi gününe bir toplantı tertipleyeceğiz ve hepsi ile bir görüş alışverişinde bulunacağız. Milletvekili arkadaşlarımızı Genel Başkanımız davet edip dinleyecek ve yaşanan darbe süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Bundan sonraki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Biz milli iradeye inanan insanlarız. Milletin bize verdiği mührü ancak millet geri alır. Milli irade çiğnendiği anda orada bir darbe mekaniği çalışıyor demektir. O nedenle kimse bizim yılmamızı beklemesin.

"ÖZGÜR ÖZEL, MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ"

Kamuoyunda belediye başkanlarının istifa etmeleri yönünde bazı konuşmaların geçtiğini görüyoruz, bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeri gelmişken söyleyeyim, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş ile telefonda görüşme gerçekleştirmiştir. Kendisinin görüşlerini dinlemiştir. Kendisinin de alınan belediyelerle ilgili mühürleri teslim edelim ya da istifa edelim şeklindeki bir görüşü yoktur. Bu bütün görüşmelerden sonra, kendisi ile bir yüzyüze de görüşme gerçekleştirecektir Sayın Genel Başkanımız Ankara'da ve en son Parti Meclisi toplantımız ve MYK'de de süreçle ilgili yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçime talebine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Kurtulmuş ise Özel'in “ara seçim” çağrısına, "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir" demişti.