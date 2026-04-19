Türkiye’de yükselen yaşam maliyetleri ve artan borç yükü, icra dosyalarındaki artışla yeniden gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşların ekonomik sıkışmışlığını ortaya koyan yeni veriler paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre, yalnızca 2026 yılının ilk iki ayında 438 bin kişi icra takibine alındı. Bu sayı, günlük ortalama 7 binden fazla kişinin borcunu ödeyemediği için yasal sürece girdiğini gösteriyor. Türkiye genelinde icra takibindeki kişi sayısının ise 4 milyon 271 bine ulaştığı ifade edildi.

HER 100 HANEDEN 15’İ İCRALIK

Veriler, icra süreçlerinin artık istisnai bir durum olmaktan çıktığını ortaya koydu. Türkiye’de yaklaşık her 100 haneden 15’inin icra dosyalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kış, milyonlarca ailenin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, ekonomik istikrarın vatandaşın üzerindeki borç baskısı azaltılmadan sağlanamayacağını savundu.

DOSYA SAYISI 24 MİLYONU GEÇTİ

İcra dairelerindeki toplam dosya sayısının 24 milyon 612 bine ulaştığı, sadece yılın ilk üç ayında açılan yeni dosya sayısının ise 2 milyon 844 bin olduğu bildirildi. Bu yoğunluğun yargı sistemine de ek yük getirdiği vurgulandı.

BATIK BORÇLAR 381 MİLYAR LİRA

Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 6,5 trilyon lirayı aştığını kaydeden Kış, tahsil edilemeyen batık borçların ise 381 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Ekonomide gelir artışından çok borç artışı yaşandığını savunan Kış, mevcut tablonun yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğurduğunu ifade etti.