Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkisinde gerçekleşti.

Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen’in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna getirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.