Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu Otoyolu üzerinde denetim faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Kontroller sırasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.