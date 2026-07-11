Kaynak: ANKA

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi talebiyle Bolu'dan Ankara'ya "78 Canımız İçin Adalet Yürüyüşü"ne başladı. Ailelerin yapacağı yürüyüşün ilk bölümü, Kartalkaya tabelasına kadar sürecek, burada ikinci bir basın açıklaması yapılacak; ardından yürüyüş, Kartalkaya ailelerini temsilen Oktay Akişli ve eşlik etmek isteyenlerle birlikte Ankara'ya doğru devam edecek.

'YALNIZCA YAS TUTMUYORUZ'

Aileler tarafından yürüyüşe ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada,

"Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Bizler; evlatlarını, eşlerini, annelerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden aileler olarak, o günden bu yana yalnızca yas tutmuyoruz. Hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkması, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin yarım bırakılmaması için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi 11 Temmuz Cumartesi günü bir adım daha ileri taşıyoruz. Saat 10.30'da Bolu Adliyesi önünde basın açıklamamızı yapacak, saat 11.00'de ise Bolu'dan Ankara'ya doğru '78 Canımız İçin' yürüyüşümüzü başlatacağız." denildi.