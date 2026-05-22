Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak tarihinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada 10 sanığa verilen hapis ve 2 sanığa yönelik beraat kararlarının bozulmasını talep etti.

Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, sanıklar şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, aşçı Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi sanık Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan hakkında verilen kararların bozulması için istinaf başvurusu yaptı.

İSTİNAF, BAŞVURULARI ESASTAN REDDEDEREK KARARI ONADI

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi bugün verdiği kararla Kartalkaya davasında 11 kişi hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan verilen hapis cezası kararlarını onadı. Mahkeme, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin hakkındaki ev hapsi kararını yurt dışına çıkış yasağına dönüştürdü. Mahkeme ayrıca dosya kapsamında tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi.

Savcılık, 'olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan dört sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Otelin tahliye çıkışları, yangın alarmı ve duman kontrol sistemi yetersiz çıkmıştı. İlk müdahale 1 saat 15 dakika sonra gerçekleşti, yangın 11 saatte söndürüldü. Elde edilen ilk bulgulara göre, yangın restorandaki mutfakta başladı. Bina içinde bulunan yangın merdiveni, yayılan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandı. Ölenlerin arasında camdan atlayarak kurtulmaya çalışanlar da yer aldı.



