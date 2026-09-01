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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediyesi’nde çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.