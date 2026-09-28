Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmanın, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle iş yapan firmalara yönelik başlatıldığı belirtildi.
"Zimmet" suçlaması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.