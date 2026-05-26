Bolivya’da haftalardır devam eden protestolar ve ekonomik sıkıntılar sürerken, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’dan dikkat çeken bir karar geldi. Paz, ülkedeki kriz ortamında hükümetin fedakârlık göstermesi gerektiğini belirterek maaşını yarıya düşüreceğini duyurdu.

Sucre kentinde düzenlenen resmi törende konuşan Paz, yalnızca kendi maaşında değil, kabine üyelerinin maaşlarında da yüzde 50 oranında kesinti yapılacağını açıkladı. Kararın, hükümetin ülkeye bağlılığını ve sorumluluk anlayışını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Bolivya’da son haftalarda artan siyasi gerilim ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestolar büyürken, özellikle başkent La Paz ile El Alto kentlerinde günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiği bildiriliyor.

Gösteriler nedeniyle ulaşım ve lojistik ağlarında yaşanan aksaklıkların, temel ihtiyaç ürünlerine erişimi zorlaştırdığı belirtiliyor. Marketler, hastaneler ve akaryakıt istasyonlarında gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı ifade edilirken, halkın günlük yaşamında ciddi sorunlar ortaya çıktığı kaydediliyor.

Rodrigo Paz yönetiminin aldığı maaş kesintisi kararı, kamuoyuna yönelik bir “dayanışma ve fedakârlık” mesajı olarak değerlendirilirken, bu adımın protestolar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

Uzmanlar, ülkede ekonomik baskının artmasıyla birlikte hükümetin önümüzdeki süreçte yeni sosyal ve ekonomik önlemler almak zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.

PROTESTODA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifası talebiyle üç haftayı aşkın süredir devam eden protestolarda çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin batısındaki otoyolu yeniden trafiğe açmak isteyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmada 1 kişi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Victor Cruz Quispe adlı kişinin, ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jose Luis Galvez, basına yaptığı açıklamada, polisin La Paz ile El Alto kentlerini birbirine bağlayan yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla müdahalede bulunduğunu ancak çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.