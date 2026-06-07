İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına sahip tarihi yalılar, gayrimenkul piyasasının en gözde vitrinini oluşturmaya devam ediyor. Ancak satışa çıkarılan Osmanlı dönemi eserlerinden tarihi İstepan Yalısı, aranan alıcıya henüz ulaşamadı. Show Haber'in aktardığı bilgilere göre, satış sürecinin uzaması üzerine yalının fiyatında dudak uçuklatan bir indirime gidildi.

27 MİLYON DOLARDAN 22 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz dönemde 27 milyon dolar bedelle vitrine konulan İstepan Yalısı'nın güncel satış fiyatı, 5 milyon dolarlık (yaklaşık yüzde 18,5) indirimle 22 milyon dolara çekildi. Satış sürecini yürüten yetkili, yapının bir süredir piyasada olduğunu hatırlatarak, "Şu anda satış sürecimiz devam ediyor. Daha önce 27 milyon dolar olan bedeli, 22 milyon dolar olarak güncelledik" bilgisini paylaştı.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN İHTİŞAM

Cumhuriyet öncesi Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yalı, geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin verdiği detaylara göre tarihi yapının ana binasında, müştemilat haricinde 9 adet oda ve 2 adet büyük salon bulunuyor. Ayrıca yalının mutfağı, dönemin mimari özelliklerine uygun olarak ana binadan bağımsız bir noktada yer alıyor.

ÖZEL RIHTIMINA 27 METRELİK YAT YANAŞABİLİYOR

Yalıyı cazip kılan en önemli detaylardan biri de Boğaz'a sıfır konumdaki özel rıhtımı. Yalıya deniz yoluyla doğrudan ulaşım imkanı bulunduğunu belirten yetkili, mevcut rıhtıma 27 metre uzunluğa kadar olan teknelerin ve yatların rahatlıkla yanaşabildiğini ifade etti.