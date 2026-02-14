Boğaziçi'nde dün gözaltına alınan iki öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde dün gerçekleşen yurt açma törenine katılmış, Erdoğan'ın katılımı gerekçesiyle okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Gün boyunca okula giriş çıkışlar yasaklanmış, iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan öğrenciler Ayşe Cebecioğlu ve Sude Şener, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Cebecioğlu ve Şener tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
