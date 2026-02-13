Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” gerekçesiyle Güney Kampüs’ü kapatma kararı aldı. Kampüse girişler yasaklanırken, yurt öğrencilerinden sabah saatlerinde odalarını boşaltmaları istendi, kampüs önünde polis barikatları kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Boğaziçi'nde olması bekleniyor.

Birgün’den Ebru Çelik’in haberine göre, yapılması planlanan etkinlik kapsamında Thedorus Hall Yurt müdürlüğü tarafından öğrencilere gönderilen yazıda ise bugün sabah saat 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik gerekçeleriye yapılacak kontroller için yurt odalarını boşaltmaları istendi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne geleceği gün alındı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün yayınlanan Günlük Program'da saat 14.30'da "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni (Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü)" bilgisi yer aldı.

Ayrıca Güney Kampüs önünde akşam saatlerinde polis barikatları kuruldu. Okul giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"ÇIKANA KADAR BEŞ DEFA ARANDIK"

Bugün kampüste yaşanan uygulamalar ve yoğun güvenlik önlemleri öğrencilerin tepkisini çekti. Son sınıf Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi İrem Ş., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şahsen korkmadım ama bu kadar olağanüstü bir ortam yaratmaları çok saçma. Eğitimimiz aksıyor. Yemekhanemiz kapalı, kampüste yemek bile yiyemiyoruz. Yurttan zorla çıkarılıyoruz, ‘arama yapılacak’ deniyor" ifadelerini kullandı.

"HER YER POLİS DOLU"

Hisarüstü’nde ikamet eden bir kadın öğrenci ise, sabah evinden çıkıp kampüse doğru yürürken yoğun polis varlığıyla karşılaştığını söyledi.

“Evimden çıkıp okula gelirken fark ettim ki her yer polis dolu. Bu beni tedirgin etti. Çok rahat olmadığım bir ortamdaymışım gibi hissettim” diyen öğrenci, o gün kendisini ne okula gidiyormuş ne de yaşadığı mahalledeymiş gibi hissettiğini belirtti. “Sanki bir tehdit altındaymışım gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

"KALDIRIMDA ARANMAYA BAŞLADIM"

Uygulamaların bir gözdağı niteliği taşıdığını savunan öğrenci, “Bu biraz insanları sindirmek için yapılıyor. Yıllardır benzer uygulamalara alışığız ama bu kadarını beklemiyordum. En azından sadece okul girişlerinde olur diye düşünmüştüm. Sabah okula gelirken kaldırımda aranmaya başlandım. Tüm bölge çevik kuvvetle dolu” ifadelerini kullandı.