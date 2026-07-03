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Kaynak: Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir mezuniyet töreninde bir öğrenci diplomasını alırken Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyenle fotoğraf çektirmek istemedi. Öğrenci diplomasını almak isterken akademisyen diplomayı vermemek için zorluk çıkardı. Akademisyen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben kendimi değil, Felsefeyi temsil ediyorum" dedi.

AKADEMİSYEN'DEN AÇIKLAMA: ŞOVUNUZUN PARÇASI OLMAM

Yaşananlar için daha sonra sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Başaran, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciyi hedef alarak "Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü'nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam" dedi.

"ÖĞRENCİLERE BOYUN EĞDİREMEYECEKSİNİZ"

Sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine, birçok kişi ve öğrenci örgütü de tepki gösterdi. Onlardan bazıları şöyle:

CHP'li Burhanettin Bulut: "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını almak için sahneye çıktığında, “paraşüt akademisyenle” fotoğraf çektirmeyi reddetti. Boğaziçi’nin iradesini gasp edenlere, kayyum düzenine ve meşruiyetsiz atamalara boyun eğmeyeceğini gösteren gençlerimize selam olsun. Öğrencilere boyun eğdiremeyeceksiniz!

Gazeteci Ünsal Ünlü: Al Deniz Göktaş'ın ters kelepçelenmesini vur Boğaziçi Üniversitesi'nde paraşütün hadsizliğine uğrayan öğrenciye... Baskıyla istediğini yaptırabileceğini düşünenlerin zulmü bu! Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; öğrenci, diplomasını hadsiz paraşütten kurtarmaya çalışırken hiçbir şey olmamış gibi davranan hocalara da yazıklar olsun!

Boğaziçi'nin Sesi: Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti! Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır. Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek!