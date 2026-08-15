İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İBB Kültür AŞ, kentin köklü deniz ulaşımı kurumu Şehir Hatları iş birliğiyle hayata geçirdiği İstanbul Arası projesinin ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi. On dört ağustos akşamı Kabataş İskelesi’nden demir alan vapur, müzik, tiyatro ve tarih anlatımını tek bir rotada birleştirerek katılımcılara benzersiz bir deneyim sundu.

İstanbul’un ikonik deniz yolculuğunu disiplinlerarası bir kültür sanat organizasyonuna dönüştüren projenin ilk seferinde konuklar, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde büyüleyici anlar yaşadı.

Projenin çıkış noktasını ve sunduğu yenilikçi yapıyı detaylandıran Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, İstanbul’un aşina olduğu klasik Boğaz yolculuğunu bambaşka bir yorumla ele aldıklarını vurguladı. Bir seyahat, üç deneyim vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Akın, organizasyonun içeriğinde tiyatro, kültürel birikim bilgileri ve canlı müziğin bir arada yer aldığını ifade etti.

Katılımcıların teknemize geldiklerinde öncelikle İstanbul Monologları projesi kapsamında dört farklı kısa oyunu dört farklı salonda seyredip deneyimlediklerini anlatan Akın, oyuncuların sürekli salon değiştirdiğini, izleyicilerin ise yerlerinde sabit kalarak belirli bir mesafe boyunca dört farklı oyunu izleme şansı yakaladığını söyledi. Oyunların ardından İstanbul ile ilgili kıymetli hikayelerin ve anekdotların rehberler tarafından aktarıldığını belirten Akın, dönüş yolculuğunda ise müzik dinletilerinin gerçekleştiğini aktardı.



Projenin devamında da Türk müziğinin ve alternatif sahnenin sevilen isimlerinin Boğaz’da sahne alacağını müjdeleyen Genel Müdür Osman Cenk Akın, etkinliğin kentin turizm potansiyeline katkısına dikkat çekti.

İstanbul’un iç ve dış turistlerin sıkça ziyaret ettiği simge noktaları olduğunu, Boğaz’ın ise bunların başında geldiğini söyleyen Akın, Boğaz’ı bu proje sayesinde bambaşka bir şekilde deneyimlediklerini dile getirdi. Mutlaka gelinip deneyimlenmesi gereken bir hareketlilik oluşturduklarını belirten Akın, çıkan sonuçlardan ve gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İlk gecede Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu’nu ağırladıklarını hatırlatan Akın, ilerleyen seferlerde Jakuzi on Piano, Dilek Türkan ve Büyük Ev Ablukada gruplarının da katılımcılarla buluşacağını söyledi.

Kabataş İskelesi’nden hareket eden vapurda gerçekleşen etkinlikte, Monologlar Müzesi ekibinin vapurun farklı alanlarına yayılan özel tiyatro performansları izleyicilerden büyük alkış topladı. Tiyatro gösterilerinin ardından düzenlenen Boğaz’ın Saklı Hikâyeleri başlıklı rehberli anlatım bölümünde ise İstanbul’un zengin edebiyat, mimari ve tarih mirasına dair büyüleyici bilgiler yolculara aktarıldı. Tarihi yapılar ve yalıların gölgesinde yapılan bu kültürel yolculuk, programın son bölümünde vapurun açık terasında düzenlenen Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu konseriyle doruk noktasına ulaştı.



Etkinliğe katılarak Boğaz’da sanat dolu bir akşam geçiren İstanbullular da memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılardan, organizasyonu çok beğendiğini, gecenin inanılmaz güzel geçtiğini belirterek keyifli bir akşam yaşadığını ve bu etkinliği herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Bir başka katılımcı ise vapurun tarihi dokusu ile güzel ambiyansının sanatla birleşmesinden çok etkilendiğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden bir diğer sanatsever ise Ayhan Sicimoğlu’nu dinlemekten büyük keyif aldığını, konser alanının bir vapur olmasının etkinliğe ayrı bir güzellik ve katma değer kattığını vurguladı.