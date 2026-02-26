Sarıyer Kireçburnu’nda, kaçak villa inşaatı bölgenin en önemli konuları arasında yer alıyor. Yargı ve yerel yönetim arasındaki hukuk mücadelesine rağmen satış işlemleri başlatılma aşamasına gelindi.

Kısa Dalga’dan Canan Çoşkun’un özel haberine göre; MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal tarafından satın alınan arazideki 1950 yapımı tescilli köşkün yıkılarak yerine inşa edilen dört katlı yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmişti.

İBB İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Ancak hakkında encümen tarafından yıkım kararı alınan kaçak yapı için yalnızca imar mevzuatına aykırılığıyla değil, İBB yönetimine yönelik hazırlanan rüşvet iddianamesiyle de gündemde yer alıyor. Dava dosyasında yer alan itirafçı sanık beyanlarında bu villa, inşaat izinlerinin alınabilmesi için rüşvet trafiğinin yürütüldüğü adreslerden biri olduğu öne sürüldü.

İKİ KEZ MÜHÜRLENMİŞTİ

MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal’ın Tarabya’daki bu araziyi satın almasından sonra başlayan süreçte İBB ekiplerinin baskınlarıyla yapı mühürlenip para cezası kesilse de, mülk sahibinin mührü bozmasıyla inşaat sürdü. Bu noktada bir kez daha işletme mühürlense de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu da inşaatı durduramadı.

İBB Encümeni’nin yıkım kararı ise İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği "yürütmeyi durdurma" kararıyla askıya alındı. Belediyenin itirazları sonuçsuz kalınca, kaçak yapı yerinde durdu.

970 MİLYONA SATIŞA ÇIKTI

Kaçak villaya dair mlak platformlarındaki güncel ilanlar ise gündeme damga vurdu. 970 milyona satışa çıkan villanın ilan bilgilerine göre, yapı 1050 metrekare kullanım alanına sahip olduğu Dört katlı, 7 oda, 2 salon ve 4 banyolu olarak tasarlanan villada açık havuz, fitness salonu, sauna ve spa gibi donatılar yer aldığı belirtildi. "Deniz ve boğaz manzaralı, sıfır yeni satılık villa" sözleriyle pazarlanan yapı, artık alıcısını bekleyen lüks bir malikane statüsünde yer alıyor.