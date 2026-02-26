TÜİK her ay açıkladığı ekonomik güven endeksinde Şubat ayındaki veriyi paylaştı. Ekonomideki tablo ortadayken ekonomik güven endeksinin artması dikkat çekiyor.
100 BARAJI AŞILMIŞ
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerine yükseldi.
BİR TEK İNŞAAT SEKTÖRÜ FİRE VERMİŞ
Diğer gruplarda güven oranında artış görülürken sadece inşaat sektörü fire verdiği verilerde görüldü.
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerine geldi.
Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerinde sabitledi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerine ulaştı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerine geldi.