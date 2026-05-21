Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), akreditasyon sürecini başarıyla geride bırakmasının ardından, personelinin operasyonel gücünü ve müdahale kapasitesini en üst seviyede tutmak amacıyla kurumsal eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Olası afet ve acil durumlara karşı kesintisiz bir hazırlık sürecini hedefleyen ekip, uzman eğiticiler eşliğinde hem teorik hem de pratik donanımını güçlendiriyor.

Ekip üyelerinin bilgi birikimini ve çetin arazi koşullarındaki müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından “Doğada Arama Kurtarma ve İp Eğitimi” verildi. İki gün boyunca yoğunlaştırılmış bir takvimle uygulanan programda; zorlu doğa şartlarında arama kurtarma teknikleri ile profesyonel düzeyde ip kullanımına yönelik pratik ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Bodrum’un coğrafi yapısı ve bölgedeki olası afet riskleri dikkate alınarak simüle edilen bu eğitimler, personelin arazi koordinasyon yeteneğine ciddi katkı sağladı.

BAK ekibinin sahada yürüttüğü çalışmaları yakından takip etmek üzere eğitim alanına bir ziyaret gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, arama kurtarma görevlileriyle bir araya gelerek faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Eğitimdeki personele başarı temennilerini ileten Yıldızhan, ilçenin afet güvenliğinde bu tür kapsamlı eğitimlerin hayati bir rol oynadığına işaret etti. İki günlük zorlu teknik parkurları ve eğitimleri başarıyla tamamlayan BAK ekibi, programın ardından çevre duyarlılığına da dikkat çekerek eğitim alanında geniş kapsamlı bir mıntıka temizliği yaptı ve örnek bir davranış sergiledi.

Afet yönetim sisteminde erken müdahale imkânının ve nitelikli arama kurtarma personelinin önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bodrum gibi özel bir coğrafyada, her türlü acil duruma karşı tetikte olmak ve profesyonel refleksler geliştirmek en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Akreditasyonunu tamamlayan arama kurtarma ekibimiz BAK’ın, AFAD uzmanlarıyla gerçekleştirdiği bu kapsamlı ortak çalışma, olası afetlerde hayat kurtaracak bir donanım sunuyor. Amacımız, sadece afet anında değil, afet öncesi hazırlık süreçlerinde de tam profesyonel bir güç oluşturmaktır. Doğal afetlerin ne zaman yaşanacağını kestiremeyiz ancak her an hazır olmak bizim elimizde. Kentimizin huzuru ve halkımızın güvenliği için ekibimizin müdahale kapasitesini daima en üst düzeyde tutacağız."

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin, ilçenin her noktasında meydana gelebilecek acil durumlara karşı operasyonel ve lojistik hazırlıklarını tamamlamak adına belirlenen kurumsal eğitim takvimini titizlikle uygulamaya devam edeceği bildirildi.