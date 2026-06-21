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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan bir servis minibüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre olay, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir otelin yakınında park edilmiş vaziyette duran servis minibüsünde, yangın başladı.

Minibüsten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye görevlileri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, servis minibüsünün tamamen yanarak demir yığınına döndüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Öte yandan, minibüsün alev aldığı esnada gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.