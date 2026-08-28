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Kaynak: AA

Atatürk Caddesi’nin üst bölümündeki alanda başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldığı öğrenildi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme faaliyetlerine mahalle sakinleri de destek verirken, yerleşim alanlarına yakın noktada etkili olan yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmaların yanı sıra hava araçları, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek amacıyla bölgede sorti yapıyor.